Suposta babá é presa com drogas em Marumbi

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Marumbi às 11h27 desta quinta-feira (13).

Conforme a PM, a equipe avistou a pessoa suspeita, sendo ela nos últimos dias alvo de inúmeras denúncias, onde populares indicam que a mesma está praticando o crime de tráfico de drogas.

Assim sendo, a equipe optou por realizar a abordagem e, no interior de sua bolsa, encontraram um pacote plástico selado, e no seu interior havia quatorze empedorfes com um pó branco indicando ser cocaína,

A mulher confirmou ser dela o entorpecente, e disse que tinha acabado de sair da casa de sua patroa, onde trabalha de babá, sendo que o convivente da patroa está preso a um certo tempo por tráfico de drogas e que até hoje na cidade de Marumbi, usuários de entorpecentes afirmam que ele ainda é o “chefe” ou “patrão” das drogas que chegam e são vendidas na localidade.

Após a confecção do boletim foi realizado o deslocamento até a delegacia de Jandaia do Sul, onde a presa e os entorpecentes foram entregues a autoridade policial judiciária.