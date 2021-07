SPI pleiteia recursos para fomentar Agricultura Familiar

A Secretaria Municipal de Agricultura, de São Pedro do Ivaí, entregou à chefe da Seab em Ivaiporã, Vitória Maria Montenegro Holzmann, nesta sexta-feira (09), o Projeto Coopera 2021. A iniciativa visa fomentar a Agricultura Familiar no município, fazendo com que os produtos cheguem às prateleiras com maior valor agregado, beneficiando toda a cadeia produtiva. O projeto foi elaborado pelo secretário municipal de Agricultura, Vagner Viana, juntamente com o responsável pelo interposto IDR-PR em São Pedro do Ivaí, Edson de Oliveira e pela estagiária em Agronomia, Alessandra de Paula.