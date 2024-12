Servidores do Estado recebem décimo terceiro salário nesta sexta-feira

(Agência Estadual) O Governo do Paraná vai pagar, nesta sexta-feira (6), o décimo terceiro salário para 287 mil servidores públicos estaduais, entre ativos, aposentados e pensionistas. O pagamento acontece em parcela única e vai injetar cerca de R$ 2,2 bilhões na economia do Estado.

Esse é o sexto ano consecutivo que o governo estadual faz o pagamento adiantado e de maneira única do décimo terceiro salário. O pagamento de novembro, o décimo terceiro e a antecipação do pagamento da folha de dezembro, no próximo dia 20, representa um aporte de R$ 7 bilhões circulando no Estado no fim de 2024.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior afirma que os pagamentos vão permitir que o servidor do Estado possa programar seu fim de ano. Além disso, enfatiza o governador, pelo volume financeiro injetado na economia, é uma oportunidade também de fomentar o comércio.

“Buscamos as melhores condições para nossos servidores com esses pagamentos adiantados, que se tornaram uma marca da nossa gestão. Isso permite que os servidores planejem as compras de Natal, as férias e organizem suas contas. Tudo injetando um grande volume de recursos na economia paranaense que cresceu de maneira exponencial em 2024”, diz.

Ainda segundo o governador, o pagamento em uma única parcela do décimo terceiro, bem como o adiantamento da folha de dezembro, é realizado de maneira organizada e responsável. “Recentemente, o Governo do Paraná recebeu a nota máxima do Tesouro Nacional no que se refere a organização do Estado com as contas públicas e é isso que nos dá a possibilidade de fazer esse aporte importante na economia no fim do ano”, acrescenta.

De acordo com a Secretaria da Administração e da Previdência (Seap), responsável pela folha de pagamento dos servidores do Estado, atualmente são cerca de 154 mil servidores estaduais na ativa e outros 133 aposentados e pensionistas.