Sem CNH e com documentos atrasados, motociclista empina próximo à viatura policial

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Cambira às 18h50 desta quarta-feira (22) na Avenida Brasil em Cambira.

Conforme a PM, a equipe estava em patrulhamento ostensivo preventivo pela Avenida Central da cidade avistou uma motocicleta equilibrando em uma roda só (empinando) onde de imediato foi dado voz de abordagem e o condutor acatou a ordem.

O indivíduo foi submetido a busca pessoal, para resguardar a integridade física da equipe e averiguar se o mesmo trazia consigo alguma arma ou outro objeto, onde nada de ilícito foi encontrado. Em consulta no sistema foram encontradas várias ocorrências com o mesmo, porém nenhum mandado. Foi possível verificar que o condutor não possui CNH e a motocicleta, Honda CG 125 Fan placa da cidade de Londrina, também está com débitos de licenciamento.

Diante dos fatos a motocicleta foi recolhida ao pátio do Detran e após a confecção dos documentos o abordado foi liberado.