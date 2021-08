Segunda dose AstraZeneca hoje e amanhã (21)

Dias 20 (sexta-feira) e 21/08 (sábado) haverá aplicação da segunda dose ASTRAZENECA de profissionais da educação, pessoas com comorbidade e deficiência permanente de 45 a 49 anos.

DIA 20/08 (SEXTA-FEIRA) DAS 9 ÀS 16H

DIA 21/08 (SÁBADO) DAS 8 ÀS 12H

Comparecer no Drive Thru instalado no Ginásio de Esportes com documento com foto, carteira de vacinação e comprovante de residência.

Pessoas que tomaram a vacina da gripe devem esperar 14 dias para tomarem a vacina contra COVID-19. Em caso suspeito ou confirmado de COVID-19, adiar a vacinação.