Secretário de Governo e Coordenador de Esportes de Jandaia do Sul participam do lançamento do Calendário Esportivo Estadual de 2025

O Secretário de Governo de Jandaia do Sul, André Saddi, e o Coordenador de Esportes, Alex Chaves, participaram do evento de apresentação do Calendário Esportivo 2025 da Secretaria de Estado do Esporte (SEES). A reunião foi realizada no auditório da Prefeitura de Londrina e teve como foco as atividades da Regional de Esportes Norte 4, que engloba 27 municípios do norte do Paraná.

O evento contou com a presença de diversas autoridades, entre elas o vice-prefeito de Londrina, Junior Santos Rosa, o presidente da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), Felipe Prochet, e o chefe do Escritório Regional de Esportes Norte 4, Vilmar Caus. Também participaram a chefe dos escritórios regionais do esporte, Rosimeire de Caires, e o presidente da Paraná Esporte, Walmir Matos, que representou o Secretário de Esporte do Paraná, Helio Wirbiski.

O Secretário de Governo de Jandaia do Sul, André Saddi reforçou a importância da reunião e do esporte na região. “O esporte vai além de medalhas, além de troféus, além de títulos. E quando a gente fala de esporte, a gente tá falando de educação, de segurança, de saúde. Nós, apaixonados por esporte, temos que levar esse olhar também para o poder público. O esporte quando se leva em consideração os benefícios se torna a melhor maneira de educar e promover saúde e bem estar. E ter o estado e os municípios da nossa região em conjunto para trocar experiências, isso se torna ainda maior e melhor,” relatou André Saddi.

Apresentação do Calendário Esportivo

Durante a reunião, foi apresentado o cronograma dos 11 jogos oficiais organizados pelo Governo do Estado, incluindo os Jogos Escolares do Paraná (Jeps), Jogos da Juventude (Jojups), Jogos Abertos do Paraná (Japs), Jogos Paradesportivos, Jogos de Aventura e Natureza (Jans) e Jogos da Integração do Idoso (Jiido). O objetivo é estruturar e planejar as atividades esportivas de forma organizada, garantindo maior participação e incentivo às modalidades esportivas no estado.

Os jogos passaram por reformulações logísticas para reduzir o impacto na rotina escolar dos estudantes atletas. Assim, os campeonatos passaram a ser divididos por modalidades, como no caso do Paraná Combate e Paraná Bom de Bola, além de ocorrerem preferencialmente a partir de quinta-feira.

Incentivo ao esporte e novos projetos

Outro ponto discutido foram os 10 programas de incentivo ao esporte, desenvolvidos pelo Governo do Estado em parceria com os municípios, além de um plano decenal para as modalidades esportivas no Paraná. Segundo Walmir Matos, presidente da Paraná Esporte, o plano busca consolidar o esporte como uma política pública permanente.

Entre os projetos em destaque está o programa “Esporte que Queremos”, que possibilita aos municípios acessar recursos e desenvolver infraestrutura esportiva. Outro avanço significativo é o Proesporte, lei de incentivo ao esporte que passou de um investimento de R$ 2 milhões anuais em 2019 para R$ 100 milhões atualmente, reforçando o compromisso do Governo do Estado com o fortalecimento das atividades esportivas.

