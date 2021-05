São Pedro do Ivaí recebe R$ 206 mil em equipamentos de saúde

Entre as conquistas, está a aquisição inédita de dois respiradores, que ajudarão no tratamento de casos de covid-19 no município

A prefeita de São Pedro do Ivaí, Maria Regina Della Rosa Magri, entregou hoje (03), à Santa Casa de Misericórdia, mais de R$ 206 mil em equipamentos médicos, que darão um salto de qualidade no atendimento geral à população e também no tratamento de casos de covid-19. Os aparelhos foram obtidos junto à Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), incluindo a conquista inédita de dois respiradores. O município projeta o recebimento próximo de outros equipamentos e melhorias nas dependências físicas da unidade hospitalar.

Foram entregues dois ventiladores (respiradores), três monitores, cinco reanimadores manuais, uma bomba de infusão, camas e nove oxímetros de pulso, totalizando R$ 206.741,25. Além da prefeita, o ato contou com a presença do diretor da Santa Casa, Ivan Bernardes de Camargo, do médico-cirurgião, Elias Gregório, e da secretária municipal de Saúde, Simone Tavares.

Maria Regina conta que a necessidade dos equipamentos foi comunicada ao secretário estadual de Saúde, Beto Preto, que atendeu à demanda do hospital, que acolhe pacientes de covid. “É uma alegria muito grande não só pelos respiradores, mas pelas camas e tudo mais”, comemorou a prefeita, que agradeceu também ao governo do estado, ao apoio do deputado estadual Alexandre Curi (PSB). “Estamos lutando para trazer uma Semi UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para São Pedro do Ivaí e também por reparos para o nosso hospital”, revela.