São Pedro do Ivaí realiza coleta lixo de eletrônico

Fazer o descarte correto de equipamentos eletrônicos é uma demonstração de cuidado com a preservação do meio ambiente. Este tipo de material não pode ser jogado no lixo comum porque alguns componentes podem causar impactos à natureza, por esse motivo os são-pedrenses terão uma boa oportunidade de fazer descarte ecologicamente correto neste fim de ano.

De 29/11 a 02/12, a administração municipal disponibilizará postos de coleta de eletrônicos em 4 locais diferentes de São Pedro do Ivaí: Praça Central do Distrito Mariza, Praça do Residencial Barbacena, em frente às Escolas Virgíneo Seco e Gertrudes Maria Rodrigues e na Praça da Igreja Matriz.

Serão recolhidos materiais como pilhas, baterias, lâmpadas, computadores e notebooks, celulares, impressoras, tonners e cartuchos, televisores e monitores, teclados, mouses, rádios e outros tipos de eletrônicos. Todo o material descartado será encaminhado para reciclagem, beneficiando o meio ambiente e dando o descarte correto.