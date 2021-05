São Pedro do Ivaí: Decreto intensifica fiscalização de medidas contra coronavírus.

Em cumprimento ao Decreto Municipal número 91 de 2021, a prefeitura de São Pedro do Ivaí intensifica a partir de hoje (14) a fiscalização de medidas sanitárias e de distanciamento social por parte dos estabelecimentos comerciais e de festas particulares no município. Quem desrespeitar as medidas deverá pagar multas e até ter o estabelecimento comercial fechado.