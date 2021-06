São Pedro do Ivaí constrói barracões industriais para atrair investidores e gerar empregos

Dois barracões industriais estão em construção na área central do município de São Pedro do Ivaí, através de convênio entre a prefeitura e o Governo do Estado.

As obras estão a todo vapor e o investimento somado totaliza R$ 457.000,00.

Cada barracão terá 360 m². As obras estão sendo supervisionadas pelo setor de engenharia da prefeitura e a conclusão está prevista até o final desse ano. “É uma prioridade do nosso governo, para que possamos fomentar a geração de empregos e renda, podendo oferecer este tipo de incentivo aos investidores”, comentou a prefeita, Maria Regina Della Rosa Magri, completando que também tem dedicado esforços na regularização do Parque Industrial e na busca de investidores para o município.