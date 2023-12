Santa Maria Futsal participa de premiação do Campeonato Paranaense

Nesta semana, a diretoria do Santa Maria Futsal, representados pelo presidente André Saddi, diretor esportivo Alex Chaves, técnico Wilton Batista e o atleta destaque Luquinha, estiveram em Foz do Iguaçu na Festa de Gala do Futsal Paranaense, promovido pela Federação Paranaense de Futsal.

Fechando a temporada 2023, o Santa Maria Futsal terminou o Campeonato Paranaense de Futsal de Base SUB-20 em 3º lugar. E para coroar o trabalho de base, tivemos o nosso fixo Luquinha na seleção do campeonato. Um atleta prata da casa entre os melhores da competição.

“2023 foi um grande ano para o Santa Maria Futsal. Colocamos nosso nome em um dos lugares mais altos do futsal do nosso estado e isso nos orgulha. Levar o nosso nome e o de Jandaia do Sul como representantes no cenário do futsal paranaense é muito gratificante. Mas tudo isso é fruto de muito trabalho e dedicação, pois ninguém faz isso sozinho. Temos uma grande equipe nos bastidores, que faz isso acontecer. Agradeço a todos que estiveram conosco este ano, atletas, comissão técnica, staff do azulão, parceiros, amigos, patrocinadores e essa linda torcida que criamos, parabéns a nós!”, disse o presidente André Saddi.

O Azulão fez uma grande campanha. Terminou a primeira fase em primeiro na classificação geral. Passou pelas oitavas e quartas de final, mantendo a invencibilidade. Mas caiu nas semifinais para o Marreco Futsal, que sagrou-se campeão do Sub-20.

3º Lugar no Campeonato Paranaense SUB-20

Vice artilharia com o atleta Seninha

Seleção do Campeonato com o atleta Luquinha

Melhor torcida do Campeonato