Santa Maria Futsal amassa o Marreco Futsal e avança às Semifinais do Paranaense SUB-20

Pelo segundo ano consecutivo, o Santa Maria Futsal está nas semifinais do Campeonato Paranaense de Futsal SUB-20. O Azulão do Vale brilhou em uma partida emocionante contra o Marreco Futsal, de Francisco Beltrão, que havia vencido o jogo de ida por 2×0.

Jogando em casa, no ginásio Osmar Panício, e com o apoio de uma torcida vibrante, o Santa Maria mostrou sua força. Precisando de uma vitória para levar o jogo à prorrogação, a equipe respondeu à altura. Com gols de China (2), Peixoto, Kayky e Cazone, o time azulino fez 5×1 no tempo normal.

Na prorrogação, o brilho continuou. Os gols de Kayke e Diego “DG” selaram a vitória e garantiram a classificação do Azulão às semifinais.

Destaque coletivo e muralha no gol

O grande diferencial da equipe foi o jogo coletivo, que deram uma verdadeira aula de futsal no time visitante. Quando o Marreco Futsal conseguia finalizar, encontrava o goleiro Douglas em mais uma noite inspirada.

A classificação é um marco que reforça o trabalho dos atletas, da comissão técnica e o apoio incondicional da torcida, que fez a diferença em mais uma batalha dentro das quadras.

O Azulão do Vale segue firme em sua caminhada rumo ao título, mostrando que determinação, união e talento são ingredientes para o sucesso.

