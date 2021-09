Sanepar mantém rodízio em Jandaia do Sul

Ainda com o sistema em recuperação após o temporal na região, a Sanepar segue fazendo o revezamento dos setores em Jandaia do Sul. Esta ação foi tomada em função de uma queda mais drástica da vazão do Rio Marumbizinho e agravada após a produção de água tratada ser paralisada pela queda de energia provocada pelo temporal desta semana.

Nesta sexta-feira (10), até as 7 horas da manhã de sábado (11), estão sendo abastecidos os bairros Nova Jandaia, Jardim Esmeralda, Jardim Santa Rita, Região Central (hospitais, imediações do Hospital Regional), Jardim Moretti, Parque Industrial, Jardim Água Cristalina, Jardim Panorama, Vila Paião, Vila Batista, Lino Marchetti, Jardim América, Residencial Pedro Gonçalves, Jardim das Flores I e II, Jardim das Palmeiras, Jardim Pinheiros.



No sábado (11), a partir das 7 horas, com normalização durante o dia, serão atendidos os bairros Vila Rica, Jardim Vista Alegre, Santa Helena I, II e III, Jardim Planalto, Jardim Villar I e II, Jardim Brasil, Jardim Nossa Senhora de Fátima, Residencial Massa, Marginal do Parque Industrial Metafa, Jardim Araucária, Jardim Pérola, Proximidades do Supermercado Canção, Jardim Morumbi, Jardim Felicidade, Vila 7 de setembro, Residencial Guadalajara, Residencial Rebouças, Jardim Aliança, Jardim Universitário, Residencial Antônio Biral, Arnaldo Busatto, Mutirão Antônio Souza e Silva, Mutirão Luiz Rodrigues Borba, Miguel Cabocci, Jardim José Roberto Biral, Chácaras Jefferson Martins.



A Companhia segue fazendo a análise diária do sistema e a interrupção no abastecimento ocorrerá conforme o comportamento do consumo. A orientação é para que os clientes priorizem a água para consumo humano (higiene e alimentação), fazendo uso econômico da água tratada.