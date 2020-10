Roubo de gado em Cambira

A ocorrência foi registrada às 0h30 desta quarta-feira (7) na Rodovia Municipal Florindo Picoli, KM 6, em Cambira.

A equipe policial se encontrava em patrulhamento pelo endereço informado, momento que foi abordada, sendo relatado que ocorreu um roubo no local, onde foram subtraídas onze cabeças de gado com as GTA´s (Guia de Trânsito Animal), dinheiro e um aparelho celular marca Motorola na cor preta. Relatou ainda que um indivíduo desconhecido chegou no local utilizando uma caminhonete de cor preta (possivelmente Hilux ou S-10) e chamou a vítima e um dos seus filhos pelo nome, sendo que ambos saíram da residência e o indivíduo informou que iriam descarregar algumas cabeças de gado.

No momento em que a vítima perguntou sobre as GTA´s o indivíduo respondeu que estava com um rapaz em uma motocicleta (vermelha, não soube informar marca/modelo), que vinha logo em seguida, porém o garupa da referida motocicleta desceu empunhando uma arma de fogo tipo revólver e anunciou o roubo.

Na sequência os autores posicionaram uma carreta boiadeira de cor amarela no embarcador, onde o piloto da moto sacou de uma espingarda calibre 12 de cor prata que estava na cabine do caminhão e em seguida ordenou que a vítima e os dois filhos entrassem na residência, onde foram trancados.

A vítima informa ainda que o indivíduo portando a calibre 12 era polaco, magro, alto e a todo momento exigia dinheiro e armamentos, enquanto os outros três autores embarcavam o gado, os quais tomaram sentido PR-170.

A ação durou cerca de duas horas, sendo que as vítimas conseguiram sair da residência alguns minutos antes da chegada da viatura.