Roubo agravado em São Pedro do Ivaí

Ocorrência registrada pela Polícia Militar de São Pedro do Ivaí às 14h45 de sábado (27) na Rua Santa Clara

Conforme relato da PM: A equipe foi acionada pelo senhor———, que foi até o Destacamento local e relatou que quando chegava em sua residência, avistou um veículo Ford/Ka cor preta, placa AKS——, estacionado em frente ao portão de sua residência, e ao adentrar em casa, visualizou dois indivíduos no interior, subtraindo diversos objetos.

Ao perceber o fato, se sentiu intimidado, uma vez que percebeu que um dos indivíduos, estava portando uma arma de fogo, possivelmente um revolver, impossibilitando assim qualquer tipo de reação por parte da vítima. Na sequência, os dois indivíduos se evadiram no veículo Ford/Ka, sendo os mesmos acompanhados por dois funcionários do senhor —–, tomando rumo ao Distrito Marisa.

De posse das informações a equipe policial iniciou deslocamento no intuito de alcançá-los, sendo feito a checagem da placa repassada e constatado que seria de uma motocicleta Honda/CG Titan cor vermelha, motocicleta esta furtada no município de Londrina, conforme B.O.U 2016/——-.

Em seguida um dos funcionários repassou por telefone, a informação que continuava seguindo os mesmos e já estavam chegando no município de Itambé. Pouco tempo depois, foi novamente repassado a informação, que estavam retornando pela rodovia sentido Bom Sucesso e em seguida, pegaram estrada secundária, dessa vez, sentido aos distritos de Aquidabã e São Miguel do Cambuí, no município de Marialva, sendo então repassado para a COPOM, tais informações, que repassou para as equipes policiais dos respectivos municípios.

A equipe deslocou juntamente com a equipe de Bom Sucesso também por estradas secundárias até o distrito de Aquidabã, onde foi informado por populares que um veículo com as características repassadas teria passado em alta velocidade, a poucos instantes, sentido Marialva, entretanto, não foi possível alcançá-los, dessa forma a equipe retornou ao município de origem para a confecção do presente boletim de ocorrência, onde fez contato com a vítima que relatou terem sido subtraído alguns anéis e peças de roupas, além de uma pistola da marca Taurus calibre 380, carregada com 13 munições.