Roubo agravado em Bom Sucesso

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Bom Sucesso à 01h40 da madrugada desta quinta-feira (28). A Família foi assaltada na rodovia entre Jandaia do Sul e Bom Sucesso e teve objetos e o veículo roubados.

Conforme relato da Polícia Militar, após solicitação via COPOM informando sobre um roubo agravado, onde as vítimas foram abandonadas em estrada rural, a equipe policial iniciou deslocamento e, ao chegar na estrada Bom Jesus, foram visualizadas as vítimas que relataram terem sido roubadas no trevo de São José, onde foi utilizado um veículo GM/Cruze Hatch de cor preta, com quatro indivíduos e foram visualizadas três armas de fogo do tipo pistola, que duas eram cromadas, e os indivíduos estavam de capuz e roupa preta.

A todo momento pediram para não olharem e foram subtraídos vários objetos pessoais e o veículo da família. Diante do fato foi confeccionado o presente boletim e os envolvidos orientados.