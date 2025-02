Rotary Club de Jandaia do Sul recebe visita do governador do distrito 4630

Nesta quinta-feira, o Rotary Club de Jandaia do Sul presidido pelo Sr. Nilson Ansioto (Passarinho)recebeu a visita do governador do distrito 4630, Edgar Silvestre (Deca) acompanhado de sua esposa Mary e representantes de mais nove clubes de Rotary da região. A reunião contou com a participação dos clubes de Marialva, Mandaguari, Barboza Ferraz, Fenix, São João do Ivai, Lunardeli, Sarandi e Maringá.

Durante o encontro, foi apresentada a nova empresa cidadã AÇOBARRA, que soma 21 empresas no Programa Empresa Cidadã, esse regime tributário permite às empresas deduzir do Imposto de Renda, incentivando a responsabilidade social e o desenvolvimento sustentável apoiando os projetos do Rotary.

O governador Edgar Silvestre também apresentou a campanha “EU +1 NO ROTARY: SERVIR É MULTIPLICAR”, um movimento inspirador que visa fortalecer o quadro associativo e ampliar a capacidade de fazer o bem. A campanha desafia cada rotariano a refletir sobre sua trajetória e convidar alguém especial para viver essa experiência transformadora.

A visita do governador e a apresentação da campanha “EU +1 NO ROTARY” reforçam o compromisso do Rotary Club de Jandaia do Sul com a comunidade e o desenvolvimento social. A parceria com as empresas cidadãs e a mobilização dos rotarianos são fundamentais para promover mudanças positivas na comunidade.

