Rotary Club de Jandaia do Sul realiza primeira reunião de 2025

Nesta quinta-feira, o Rotary Club de Jandaia do Sul realizou sua primeira reunião do ano de 2025, com uma palestra exclusiva para entidades do município. A Casa da Amizade ficou lotada para receber representantes de diversas instituições de Jandaia do Sul.

A palestra, ministrada pelos companheiros rotarianos Joel Severino e Alexandre Rabassi, que abobadou o tema “Financiamentos dos Projetos do Rotary”.

Participaram da reunião representantes das seguintes entidades:

– Fazenda da Esperança

– Lar São Francisco de Assis

– Observatório

– Asilo São Vicente de Paula

– Florart

– UFPR – Campos de Jandaia do Sul

– ONG das Fraldas

– APMI

– Liga Damas de Caridade

O evento foi um sucesso e marcou o início de um novo ano de atividades e projetos para o Rotary Club de Jandaia do Sul.