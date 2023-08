Revisão do aplicativoParimatch no Brasil

Parimatch app está disponível para download e instalação em quase todos os smartphones Android e iOS. Os recursos e as funcionalidades do software são exatamente os mesmos da versão web. No entanto, ele ofereceu ma interface de usuário mais amigável e um layout feito para a pequena tela do smartphone:

Plataformas operacionais: Android e iOS; Liberação do aplicativo: 1.3; Volume do aplicativo: 30 Mb; Tipo de aplicativo: Cassino, apostas esportivas, jogos com crupiê em tempo real, bingo e jogos de TV; Compra: Sem custo; Disponibilidade na Apple Store: Sim; Disponível no Google Play: Não; Lançamento do Android: 6.0 e superior; Versão iOS 12.0 e superior; Idiomas: Multi<incluindo português.

A empresa tem duas licenças no Brasil: Curaçao e Kanawake. A criptografia de dados em vários níveis e a transmissão de informações pessoais e financeiras por meio de canais de comunicação seguros aumentam ainda mais a segurança.

AplicativoParimatch para Android

O aplicativoParimatch estádisponível para download em gadgets. Tanto o sistema operacional Android quanto o iOS são compatíveis com ele. O site oficial é onde você pode baixar o software. Tudo o que você precisa é de um telefone Android com sistema operacional 6.0 ou superior. Para fazer o download e configurá-lo, basta seguir estas instruções simples:

Visite o site oficial para baixar o arquivo APK do Parimatch; Permitir a instalação de programas de fonts não confiáveis nos ambientes; Aguarde até que o download seja concluído; Instale o software executando o arquivo.

Um atalho para a execução de um software sera exibido na área de trabalho e na lista de programas.

AplicativoParimatch para iOS

Para os usuários do iPhone, há uma versão separada do aplicativoParimatch. Paracomeçar a jogar, faça o seguinte:

Visite o site principal da Parimatch; Faça o download do aplicativo; Permitir a instalação de programas de fonts não confiáveis nos ambientes; Aguarde até que o download seja concluído e instalado; Criarumperfil; Faça login e comece a jogar.

Em termos de recursos do jogo, quantidade de eventos que podem ser apostados, slots de cassino, bônus, requisitos de depósito e saque e termos de bônus, a versão para Android é idêntica à versão para iOS.

Versão Web do Parimatch

Use a versão web do aplicativo Parimatch se não quiser baixá-lo em seu smartphone. Seu layout é fácil de usar. Em todas as telas, a interface do usuário é simples de usar. A versão web oferece os seguintes benefícios extras:

Não requer download ou instalação;

Não há pré-requisitos mínimos de sistema;

A memória do dispositivo não está ocupada pela versão da Web;

Ele não requer atualização.

Os mesmos eventos que são oferecidos no site oficial e no aplicativo estão disponíveis para seleção e apostasy na plataforma da Web da Parimatch.

Registre-se no aplicativo Parimatch

Todos os usuários maiores de idade podem utilizar a Parimatch. Só pode haver uma conta por indivíduo. Sem uma conta, você não poderá fazer uma aposta. Para se registrar, é necessário realizar as seguintes ações:

Publique um formulário. Registre-se, inicie o software no dispositivo e pressione o botão relevante; Preencha as linhas. Em todas as áreas em branco, digite seu número de telefone, senha e outras informações; Verifique seus detalhes. Verifique se as informações estão corretas e conclua o registro.

A próxima etapa é confirmar o número de telefone. Digite o código de validação que você receberá por SMS.

Opções de pagamento no aplicativo Parimatch

Os clients brasileiros podem utilizar uma variedade de métodos de pagamento familiar. O pagamento antecipado básico é de apenas um real. Isso permitirá que você comece a jogar com muito pouco dinheiro. Você deve acessar as preferências de sua conta e escolher a area financeira para depositar ou sacar dinheiro. O depósito ou saque deve ser especificado, o método de pagamento selecionado, os espaços embranco preenchidos e a transação confirmada aqui:

Método de pagamento Depósito mínimo, BRL Depósito máximo, BRL Astropay 30 50,000 Fetlock 5 50,000 Loteria 5 2000 Pix por Astropay 30 50,000 Carteira Pay4Fun 30 – PIX 1 50,000 CarteiraPicPay 5 5000

As criptomoedas podem ser usadas tanto para depósitos quanto para saques. Bitcoin, Ethereum e Litecoin sãoaceitos na plataforma. No site oficial da Parimatch, você deve preencher um perfil, verificar seu número de telefone e e-mail e ser aprovado na verificação para poder sacar dinheiro. Não será possível fazer retiradas antes disso.

