Residência é arrombada em Bom Sucesso

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Bom Sucesso às 19h57 desta quarta-feira (1) na Rua Arthur Pagliarini.

No local, a equipe fez contato com a pessoa, que relatou que esteve na residência no domingo dia 26, e que ficou ausente até o dia 01, e que ao chegar verificou que a janela lateral estava toda aberta e o com o cadeado fechado. Ao fazer o levantamento em sua residência deu por falta de vários objetos. A janela em questão havia sido quebrada no local onde estava o cadeado e a chave havia sido deixada no cadeado.

Foram levados utensílios domésticos, e de uso pessoal e um botijão de gás.