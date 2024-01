Residência é arrombada durante a manhã de sexta-feira em Bom Sucesso

Na manhã de sexta-feira (12) a equipe policial de Bom Sucesso foi solicitada a comparecer na Rua Otilia Steinwandt para realizar atendimento de uma ocorrência de furto. Chegando ao local, a solicitante relatou a equipe que estava em sua residência quando visualizou quatro homens saindo da casa do seu vizinho, com uma televisão, ela então foi até a residência do seu vizinho e constatou que ele não se encontrava lá.

Quando o senhor retornou constatou que sua residência havia sido furtada. Ele relatou aos policiais que saiu pela manhã por volta das 7h30 e retornou às 10h, quando encontrou a porta de sua residência arrombada. A vítima relatou que foi levada uma televisão e um rádio portátil.

Diante dos fatos, vítima foi orientada e o boletim confeccionado.