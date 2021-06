Regina assina ordem de serviço para pavimentação da Travessa Osmar Medeiros

A prefeita de São Pedro do Ivaí, Maria Regina Della Rosa Magri, assinou a ordem de serviço para a pavimentação com pedras irregulares da Travessa Osmar Medeiros, localizado no centro da cidade, que dá acesso a APAE e a Fábrica HD Sorvetes.

A obra contará com 649,66m² de pavimentação mais 186,20 metros de construção de meios-fios, totalizando investimento de R$ 32.558,63 de recursos próprios.

“Nossa população sabe do compromisso que temos com a transparência e aplicação do dinheiro público, por isso estamos reavaliando os projetos para que as obras sejam executadas com qualidade e dentro dos prazos estabelecidos”, comenta a prefeita.