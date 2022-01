Rede elétrica de sítio é toda furtada em Bom Sucesso

Data do Registro: 22/01/2022 15:05:14 Endereço: Rural, BOM SUCESSO, Paraná Natureza Atendimento: FURTO QUALIFICADO

A equipe policial foi informada de um possível furto de fiação de energia, que no local foi feito contato com o solicitante, onde o mesmo informou que cuida da propriedade e nessa data ao chegar no local, constatou que fora levado toda a fiação de energia, da residência, e toda rede de energia do sítio; que a vítima não soube informar a quantidade certa de fio que fora levado, sendo orientada quanto os procedimentos cabíveis.