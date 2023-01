RB Bragantino vence o Corinthians em sua partida de estreia no Campeonato Paulista

A equipe assumiu a terceira posição na tabela do Grupo A.

O RB Bragantino realizou a sua partida de estreia no Campeonato Paulista de 2023 no último sábado (14). O duelo contra o Corinthians, disputado na casa do “Massa Bruta”, o estádio Nabi Abi Chedid, se encerrou com uma vitória dos donos da casa. Com o resultado, a equipe de Bragança Paulista tornou-se a terceira colocada do Grupo A.

O Campeonato Paulista de 2023 teve início no último final de semana e o Red Bull Bragantino foi a campo em um duelo contra o Corinthians. A partida foi disputada no estádio Nabizão e terminou com um placar de 1 a 0 para o “Massa Bruta”.

A equipe do técnico Pedro Caixinha apresentou boa atuação em campo, criando lances de perigo ao longo da partida e pressionando o Corinthians em alguns momentos. O único gol do confronto foi marcado pelo atacante Artur.

Aos 29 minutos do segundo tempo, o Red Bull Bragantino recuperou a bola no campo adversário e iniciou mais uma jogada ofensiva. Foi então que o camisa 7 concluiu um cruzamento dentro da grande área e colocou a sua equipe à frente no placar.

Com a vitória por 1 a 0, o Bragantino somou três pontos e encerrou a rodada na terceira colocação do Grupo A.

O Botafogo-SP venceu a Portuguesa, campeã da Série A2 de 2022, pelo placar de 2 a 0 e assumiu a liderança da chave. O Santos, por sua vez, venceu o Mirassol de virada pelo placar de 2 a 1 e tomou para si a segunda posição na tabela. Por fim, o Inter de Limeira perdeu para o São Bernardo pelo placar de 3 a 0 e foi parar na lanterna.

Nos outros resultados do último final de semana, na primeira rodada do campeonato estadual, o Palmeiras empatou em 0 a 0 contra o São Bento no Allianz Parque. O Santo André, por sua vez, venceu o Guarani por 1 a 0. A Ferroviária também somou três pontos contra o Água Santa pelo placar de 3 a 1 e o São Paulo empatou em 0 a 0 contra o Ituano.

