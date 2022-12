Ratinho Junior é diplomado, agradece paranaenses e prevê nova gestão com grandes resultados

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) realizou nesta segunda-feira (19) a solenidade de diplomação do governador Carlos Massa Ratinho Junior e de seu vice, Darci Piana, que comandarão o Poder Executivo Paranaense por mais quatro anos. A cerimônia aconteceu no Grande Auditório do Teatro Positivo, em Curitiba, e serviu para que a Justiça Eleitoral ratificasse o resultado das eleições de 2022.

A diplomação é o último dos ritos da Justiça Eleitoral antes da posse dos eleitos e serve para reforçar a lisura de todo o processo envolvendo as eleições. Ela confirma a aptidão dos candidatos para ocuparem os cargos para os quais foram eleitos, pois só ocorre após a aprovação do registro das candidaturas e da aprovação das contas de campanha dos candidatos.

O governador aproveitou o momento para agradecer novamente à maior parte da população paranaense que o reelegeu com a maior votação total da história do Estado. “O 19 de dezembro marca o dia da emancipação política do nosso Estado, é um motivo de muito orgulho, é também um dia para comemorar e agradecer toda a população por nos dar a oportunidade de governar o Paraná por mais quatro anos, nos dando a maior votação que algum governante já recebeu, o que me honra, mas também me entrega mais responsabilidade”, disse Ratinho Junior.

Ao falar sobre os próximos quatro anos, o governador lembrou algumas marcas já alcançadas e garantiu que vai continuar trabalhando para que o Estado seja um protagonista em níveis nacional e internacional. “Recentemente, ultrapassamos o Rio Grande do Sul e assumimos o posto de quarta maior economia do Brasil. Também alcançamos a menor taxa de desemprego desde 2014. Nosso objetivo é fazer com que o Paraná continue se consolidando como uma grande economia, em um trabalho conjunto entre a sociedade política, empresarial, comerciantes e a população”, afirmou.

“A nossa educação é primeiro lugar no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, temos o maior programa de casa própria do País, somos o Estado mais sustentável do Brasil e fechamos três anos e onze meses com 400 mil empregos gerados”, continuou Ratinho Junior. “São feitos importantes que construímos juntos com a sociedade e a ideia é continuar nesse ritmo, trabalhando sempre com olhar social, na atração de investimentos para continuar batendo recordes, com uma equipe dedicada, muito planejamento e o apoio da população, com diálogo e união”.

Ratinho Junior também lembrou que já tem tomado medidas de adequação da estrutura pública para enfrentar as dificuldades decorrentes do próximo contexto econômico global. “Estamos vivendo uma recessão na Europa e o início de uma recessão nos Estados Unidos, além da desaceleração da economia da China. Essa é uma expectativa que afeta a economia do Brasil e o nosso trabalho é fazer com que o Paraná não seja muito impactado economicamente”, declarou.

“Por isso, fizemos um grande planejamento e estamos buscando a aprovação de leis para reestruturação da administração pública, que precisa acompanhar a dinâmica da sociedade para que o Estado continue a ser uma locomotiva do País”, concluiu o governador.

ELEIÇÕES TRANSPARENTES – Na avaliação do presidente do TRE-PR, desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura, as eleições transcorreram com tranquilidade no Paraná. Todos os diplomados assumirão os cargos para os quais foram eleitos.

“Nós fizemos a melhor eleição de todos os tempos, com participação recorde de jovens de 16 e 17 anos, assim como dos idosos, que mostraram que querem e devem participar do processo eleitoral”, relatou Moura. “Hoje é apenas o dia da coroação desse processo, porque o eleitorado deu credibilidade ao sistema eleitoral e sua transparência. Parabéns aos eleitores do Paraná, que tiveram uma eleição totalmente tranquila, transparente e segura”.

POSSE – Com a conclusão desta etapa, Ratinho Junior e Darci Piana serão empossados na Assembleia Legislativa do Paraná, em Curitiba, no dia 1º de janeiro, mesma data em que os governadores dos 25 demais estados e o do Distrito Federal, além do presidente da República, assumem as suas respectivas funções. A posse dos parlamentares eleitos está marcada para 1º de fevereiro.