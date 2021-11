Rapaz de 26 anos é assassinado em São Pedro do Ivaí

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de São Pedro do Ivaí às 21h55 desta segunda-feira (22) na Rua José Pereira Filho. Luiz Felipe Correia dos Santos foi morto com disparo de arma de fogo.

Conforme a Polícia Militar, a equipe foi acionada a comparecer no local da ocorrência, onde a solicitante relatou que o indivíduo, entrou no seu estabelecimento para adquirir papel de seda, onde a proprietária disse não haver esse produto em seu estabelecimento. Na sequência, o envolvido saiu e, após alguns instantes a solicitante escutou um disparo de arma de fogo, e após alguns instantes ele apareceu relatando que tinha sido alvejado por disparo de arma de fogo e logo após caiu no chão do estabelecimento.

A solicitante de imediato acionou o hospital e a equipe policial.

Quando os policiais chegaram no local, verificaram que o indivíduo já havia sido socorrido pela ambulância, já no hospital, os policiais foram informados pelo médico plantonista que o indivíduo tinha entrado em óbito. Diante do fato foi acionado o investigador de plantão da Polícia Civil ficando ele encarregado de acionar o IML.