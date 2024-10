Radialista reage a assalto e é morto a tiros

Na noite desta quarta-feira (3), uma tentativa de assalto resultou em uma tragédia no município de Francisco Beltrão, localizado no sudoeste do Paraná. O radialista Jair Warlitzert, de 66 anos, perdeu a vida durante o incidente.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), Jair estava em casa com sua esposa e filha quando, por volta das 23h20, ouviram os cães latindo. Ao investigarem o motivo, depararam-se com um indivíduo descrito como “masculino magro, alto, usando máscara, luvas, uma blusa de moletom com capuz e armado com uma arma de fogo”, tentando arrombar a porta da cozinha.

A família tentou escapar pela outra porta, mas o invasor os interceptou. O criminoso exigiu saber onde estava o cofre da residência. Em meio a uma breve discussão, Jair pegou um pedaço de madeira e tentou se defender, mas o assaltante reagiu com disparos de arma de fogo. Jair caiu ferido, e sua esposa e filha entraram em luta corporal com o agressor, que continuou ameaçando-as com a arma.

O criminoso conseguiu fugir pela mata próxima, sem levar nenhum pertence das vítimas. Equipes da PM realizaram buscas intensivas, mas até o momento ele não foi localizado.

O radialista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), porém, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local, na casa onde vivia com sua família.

A Polícia Civil iniciou as diligências para apurar o caso desde a madrugada desta quinta-feira (3). O corpo de Jair foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Francisco Beltrão.