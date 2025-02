Primeira-Dama Gorete Pupio comemora aniversário neste sábado (22)

Neste sábado, 22 de fevereiro, a Primeira-Dama de Jandaia do Sul, Gorete Pupio, celebra mais um ano de vida. Reconhecida por sua dedicação e carinho com a comunidade, Gorete tem sido uma figura essencial em diversas ações sociais, sempre atuando com amor e compromisso em prol das famílias jandaienses.

Neste dia especial, amigos, familiares e a administração municipal prestam homenagens à Primeira-Dama, destacando sua generosidade, força e espírito solidário. “Que esta nova etapa seja repleta de saúde, felicidade e realizações. Agradecemos por toda sua dedicação e pelo impacto positivo que tem na vida de tantas pessoas,” expressou o prefeito Ditão Pupio.

