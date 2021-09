PRF encontra veículo EcoSport roubado em chamas no Contorno Norte de Maringá

O veículo teria sido usado em duplo homicídio em Sarandi

Por volta das 13h deste sábado (11), no km 13 da BR 376, policiais rodoviários federais se depararam com um veículo Ford EcoSport com placas de Maringá em chamas.

Segundo informações recebidas, homens pararam este utilitário no acostamento da rodovia no sentido Sarandi a Maringá e atearam fogo. Após, embarcaram em outro veículo que os aguardavam e seguiram sentido Sarandi.

O EcoSport após o avançar das chamas se soltou e colidiu na mureta divisora das pistas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conteve as chamas, porém, o fogo o destruiu por completo.

Este veículo foi tomado de assalto na cidade de Maringá em data de 05/09/2021 e na manhã deste sábado teria sido usado em duplo homicídio em Sarandi.

A PRF o encaminhou à Delegacia da Polícia Civil de Maringá.

