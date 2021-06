PRF apreende R$ 2,5 milhões em cigarros contrabandeados em Maringá

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no início da noite de segunda (14), na PR-317, em Maringá , cerca de 500 mil maços de cigarros paraguaios que eram nos dois semirreboques de um bitrem com placas trocadas, um homem foi preso.

Por volta das 18h, uma equipe da PRF abordou o caminhão no pátio de um posto de combustíveis.

Ao fiscalizarem os semirreboques, os policiais perceberam que os veículos estavam carregados com cigarros contrabandeados do Paraguai e que tinham as placas trocadas.

O motorista foi preso em flagrante. Ele disse que pegou a carga em Naviraí (MS) com destino à Maringá (PR).

O preso foi encaminhado para a Polícia Federal e a combinação, juntamente com a carga, para a Receita Federal local.

Fonte: PRF