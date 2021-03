PRF apreende 228 garrafas de vinho importado em Mandaguari

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no início da noite de terça (30), em Mandaguari (PR), 228 garrafas de vinhos importados irregularmente, sendo transportados por um homem num ônibus que ia para Barra Mansa (RJ). Junto com as bebidas, também foram apreendidos alguns equipamentos de informática.

Por volta das 18h30, uma equipe da PRF abordou um ônibus na BR-376, em frente a UOP da PRF. Durante fiscalização no bagageiro do veículo, foram localizados 228 garrafas de vinhos importados e três equipamentos de informática sem o devido desembaraço aduaneiro.

Um homem, de 29 anos, foi identificado como responsável pela mercadoria que foi apreendida e encaminhada para a Receita Federal de Maringá (PR).

Algumas das garrafas apreendidas chegam a custar mais de R$ 900 reais no mercado nacional. O descaminho, além de ser um crime, representa uma concorrência desleal ao comércio local e um risco para o consumidor.

Fonte PRF