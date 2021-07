Prefeitura de São Pedro entrega sacos de ráfia para reorganizar a coleta do lixo reciclável

A prefeitura de São Pedro do Ivaí iniciou nessa semana a entrega de sacos de ráfia, destinados ao depósito de lixo reciclável. Os sacos estão sendo distribuídos em todas as casas pelo caminhão da reciclagem.

“O objetivo é conscientizar os moradores a separarem corretamente o reciclável, armazenando esse tipo de lixo no saco próprio, para facilitar a coleta e destinação”, disse o Hélcio Ribeiro da Costa, chefe do Aterro Sanitário.

Embalagens, papéis, plásticos, papelão, latinhas, dentre outros materiais devem ser depositados no lixo reciclável. Entre as vantagens geradas pela correta separação do lixo estão o alívio dos aterros sanitários, uma vez que boa parte dos resíduos são reaproveitados, economia dos recursos naturais e a geração de renda para trabalhadores que sobrevivem da coleta dos recicláveis.

“Queremos ser um exemplo de reciclagem e desenvolvimento sustentável, porque isso significa que estamos preservando os nossos recursos naturais, gerando emprego e renda para famílias e também cuidando da saúde da nossa população”, explica a prefeita Maria Regina Della Rosa Magri. “Tudo isso está interligado e depende de cada um de nós. É um gesto de amor ao meio ambiente “, completa.