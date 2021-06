Prefeitura de São Pedro do Ivaí amplia itens da cesta básica para famílias em vulnerabilidade

A prefeitura de São Pedro do Ivaí ampliou a quantidade de produtos que compõem as cestas básicas que são distribuídas às famílias cadastradas pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Além do incremento de novos gêneros alimentícios, foram incluídos produtos de limpeza e higiene, com o objetivo de dar condições para que os beneficiários possam ampliar os cuidados com a Covid-19.

“Melhoramos a assistência às famílias com mais alimentos na mesa, para que tenham uma alimentação mais variada, visto que a pandemia agravou muito a geração de empregos e as famílias estão com mais necessidade nesse momento. Os materiais de higiene e limpeza também foram inseridos para que possamos cuidar da saúde das pessoas”, justificou a prefeita de São Pedro do Ivaí, Maria Regina Della Rosa Magri.

Com os acréscimos, a cesta básica passou de 14 para 20 itens. Entre os itens incluídos estão bolacha recheada, achocolatado e itens de higiene, como água sanitária, sabão em pedra e creme dental.

“Este é um investimento na valorização humana. Estamos passando por um momento de crise, e nosso governo entende que são em momentos assim que devemos planejar nossas ações para combater a desigualdade, onde quem mais precisa possa ter dignidade e apoio do poder público para superar. Nosso lema diz: quando caminhamos juntos, ninguém fica para trás”, completou Regina.