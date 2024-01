Prefeitura de Maringá abre inscrições para concurso público

A Prefeitura de Maringá publicou na sexta-feira (12) editais de concurso público para contratação de 137 profissionais. Há cargos de níveis fundamental, médio e superior completo, nas áreas da saúde, educação, urbanismo e habitação, operação técnica e transporte. Os salários variam entre R$ 1.614,83 e R$ 9.057,66.

As inscrições abrem às 9h do dia 24 de janeiro e seguem até às 16h de 8 de fevereiro e devem ser realizadas no site da Fauel, responsável pelos concursos.