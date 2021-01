Hoje, dia 28 de janeiro, o prefeito Lauro Junior assinou o convênio de parceria com o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) dando início ao programa de qualificação profissional no município de Jandaia do Sul.

A parceria faz parte de um projeto maior que está sendo desenvolvido pelo Departamento de Indústria e Comércio e outros departamentos.

Os empresários da cidade estão sendo ouvidos para mapeamento das oportunidades de empregos e dos cursos necessários para o município.