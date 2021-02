Prefeitura começa a distribuir os carnês do IPTU

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, comunica a todos, que os carnês do IPTU já estão sendo entregues diretamente nas residências através dos Correios.

Apenas os carnês de proprietários de terrenos deverão ser retirados na Prefeitura.

O vencimento da primeira parcela do IPTU e da cota única com desconto é em 12/04/2021. O pagamento deve ser feito na Agência da Caixa Econômica Federal ou nas Lotéricas.