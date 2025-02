Prefeito Ditão Pupio segue participando do Paraná Mais Cidades 2025 em Foz do Iguaçu

O prefeito de Jandaia do Sul, Ditão Pupio, continua sua participação no Paraná Mais Cidades 2025 nesta quinta-feira (13), em Foz do Iguaçu. O evento, que reúne prefeitos e lideranças municipais de todo o estado, segue com uma programação voltada para o fortalecimento dos municípios, com debates sobre investimentos e parcerias estratégicas.

Nesta manhã, aconteceu a abertura oficial com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Junior, que anunciou a liberação de novos recursos para os municípios paranaenses. Além disso, autoridades estaduais e representantes da Associação dos Municípios do Paraná (AMP) e da Confederação Nacional de Municípios (CNM) marcaram presença, reforçando o compromisso com o desenvolvimento regional.

O encontro, promovido pela AMP em parceria com o Governo do Estado, a Assembleia Legislativa e o Sebrae/PR, segue até amanhã (14), com palestras, painéis e apresentações de projetos voltados para a melhoria da gestão pública. O prefeito Ditão Pupio segue acompanhando as discussões e buscando novas oportunidades para Jandaia do Sul.

.