Prefeito Ditão Pupio e Vice Inei Heckert acompanham melhorias nas estradas rurais do Município

Nesta sexta-feira (21), o prefeito Ditão Pupio e o vice-prefeito Inei Heckert estiveram na estrada do Três, em Jandaia do Sul, acompanhando de perto as obras de conservação com cascalho. A visita reforça o compromisso da gestão em garantir infraestrutura de qualidade e mais segurança para os moradores e produtores rurais.

Com foco na manutenção e melhorias, a prefeitura segue trabalhando para assegurar boas condições de tráfego, facilitando o escoamento da produção agrícola e o deslocamento das famílias da região. “Nosso objetivo é manter essa estrada sempre em boas condições, proporcionando mais conforto e segurança para todos,” destacou o prefeito.

A administração municipal reafirma seu compromisso com a população rural e segue investindo em infraestrutura para garantir um município mais estruturado, acessível e com estradas de qualidade.

