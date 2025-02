Prefeita Rosana participa da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Bom Sucesso

Na noite desta segunda-feira,17, a prefeita Rosana do Ná participou da sessão ordinária da câmara municipal a convite do presidente Carlão.

A prefeita aproveitou o momento junto aos vereadores para reiterar sua posição de trabalhar de mãos dadas junto ao poder legislativo em prol da comunidade.



Respondendo perguntas dos nobres vereadores sobre a questão dos projetos em andamento e também da situação financeira do município, a prefeita falou das dificuldades encontradas, mas disse que todas serão superadas com a união das forças políticas.

“Daqui para frente Bom Sucesso tem apenas um caminho, que é o da união pela população que mais precisa de nós,”disse Rosana.

O tom da fala prefeita foi no sentido de demonstrar que não concorda com criticas, principalmente aquelas que atacam a honra das pessoas.

O presidente da câmara municipal, vereador Carlão disse que as brigas em redes sociais não contribuem em nada para a resolução dos problemas do município, e colocou a câmara municipal a disposição da prefeita para aprovar os projetos que visam melhorar a vidas das pessoas.

Todos os vereadores que usaram da palavra foram unânimes em reafirmar o compromisso de trabalhar de mãos dadas com o executivo para resolver os problemas o mais rápido possível.

