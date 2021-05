Na data de hoje (5) a equipe da ROTAM da 2ª CIA de Jandaia do Sul fez uma surpresa ao pequeno Adrian que faz 7 anos.

Ele estava na sua casa com sua mãe e sua avó quando a equipe chegou.

Adrian fez questão de cumprimentar todos os policiais. Disse que tem o sonho de ser policial militar. Sua avó comentou com a equipe que ao questionar Adrian sobre o que queria de presente ele disse que queria ter a equipe da Polícia Militar no dia do seu aniversário.