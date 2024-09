Polícia Rodoviária apreende 183 celulares Xiaomi na PR-444

Na noite desta quarta-feira (18), um homem foi detido após ser flagrado transportando quase 200 aparelhos celulares da marca Xiaomi e memórias para computadores na PR-444, em Arapongas.

Os produtos eletrônicos estavam acondicionados em caixas, no compartimento de bagagem de um ônibus interestadual. O veículo foi parado por agentes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) por volta das 19h30. O coletivo fazia a linha de Foz do Iguaçu para Londrina.

Durante as buscas no ônibus, três caixas contendo os produtos foram localizadas. No total, foram apreendidos 183 celulares da marca Xiaomi e dez memórias para computadores da marca Kingston.

O proprietário dos itens foi identificado por meio das etiquetas coladas nas caixas. Ele assumiu a propriedade dos eletrônicos e recebeu voz de prisão. Todos os aparelhos foram encaminhados para o depósito da Receita Federal.