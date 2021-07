Polícia Militar recupera veículo e prende autor com drogas em Mandaguari

Por volta das 20h30 desta segunda-feira (12) a equipe ROTAM de Mandaguari intensificou o policiamento e abordagem no Jardim Progresso e, ao visualizar um veículo Ford Ranger na cor prata, o condutor agiu de forma suspeita, onde foi realizada a abordagem.

Indagado sobre ilícitos na camionete, disse ainda que o veículo não era dele e que um “amigo” deixou em sua residência.

A equipe policial verificou que o chassi pertencia a outra camionete que havia sido roubada em São Jorge do Ivaí e estava com a placa adulterada e escondido no banco havia uma embalagem plástica contendo 11 pedras de entorpecentes “crack”.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado a delegacia de polícia para demais procedimentos.