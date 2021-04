Polícia Militar deflagra “Operação Rigidez” em Mandaguari

Na manhã desta sexta-feira (16/04), o 4° Batalhão de Polícia Militar deflagrou a “Operação Rigidez”, com objetivo principal de combate aos crimes relacionados ao tráfico de drogas em Mandaguari.

A referida operação teve como origem trabalho de inteligência realizado pelo Setor de Inteligência do 4° BPM, com apoio da Polícia Civil e Ministério Público de Mandaguari.

Na ação de hoje foram empregados 42 policiais militares, os quais cumpriram nove (9) mandados de busca e apreensão.

Resultados:

✅ 9 mandados de busca e apreensão cumpridos

✅ 4 presos

✅ cocaína: 127,1gramas

✅ maconha: 4,111kg

✅ 3 balanças de precisão

✅ 2 máquinas de cartão

✅ 1 Pistola 7,65mm

✅ 4 munições

✅ 4 celulares

✅ 2 folhas de anotações do tráfico

✅ rádio ht na frequência da PM

✅ 2 facas utilizadas para corte da droga

✅ dinheiro: R$ 1.284,00

A operação conta ainda com uma intensificação no policiamento ostensivo, com destaque para a participação de equipes RONE do Batalhão de Operações Especiais da PMPR, além de ROCAM, ROTAM e CANIL do 4° BPM.

Disque denúncia: 181