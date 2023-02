Polícia Militar de Bom Sucesso encontra cocaína com indivíduo após abordagem

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Bom Sucesso à 1h04 da madrugada deste domingo (19) na Avenida Julio Alves Machado.

Conforme a PM, durante patrulhamento pelo endereço citado, foi avistada uma motocicleta com dois indivíduos, que ao avistar a viatura tentaram se evadir, porém a equipe logrou êxito na abordagem.

Na busca pessoal foi localizado dentro de um maço de cigarros, três porções de cocaína. Questionado sobre a origem do entorpecente, o suspeito relatou ter acabado de comprar de uma mulher em uma das ruas da cidade.

Nada de ilícito foi localizado com o outro indivíduo e nem com sua motocicleta, sendo liberado no local.

O proprietário da droga foi detido e o termo circunstanciado foi confeccionado.