Polícia Militar apreende simulacro usado em ameaças na cidade de Bom Sucesso

Conforme a Polícia Militar, nesta quinta-feira (29) foi dado cumprimento a um mandado de busca expedido pela Comarca de Jandaia do Sul na cidade de Bom Sucesso.

No local, as equipes da Agência Local de Inteligência, Canil Setorial do 10º BPM e radiopatrulha de Bom Sucesso se identificaram como policiais e solicitaram que a porta fosse aberta. Após alguns minutos, um cidadão apareceu e deu acesso ao interior do local. O indivíduo que concedeu o acesso à polícia foi cientificado da existência do mandado de busca para sua residência.

Perguntado ao mesmo se existia algum ilícito no local, o cidadão negou. Ainda, fez vários questionamentos sobre seu aparelho celular, se o mesmo seria apreendido, se mostrando apreensivo quando perguntado se existia alguma referência a ilícitos no aparelho.

Durante as buscas, no banheiro do seu quarto, no armário da pia, escondida atrás de vários objetos, foi localizada uma pistola do tipo airsoft, de cor preta, sem a identificação da ponteira laranja.

Questionado o porquê de não ter informado à polícia sobre a existência do simulacro, o mesmo começou a se contradizer.

O mandado de busca para sua residência teve como motivação dois boletins de ocorrência narrando que, em oportunidades distintas, o indivíduo teria apontado uma arma de fogo para pessoas em um campo de futebol e posteriormente teria exibido uma arma de fogo em um pesqueiro.

Com base nas denúncias de porte ilegal de arma de fogo, o simulacro foi apreendido e encaminhado para a Polícia Civil de Jandaia do Sul.