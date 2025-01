Polícia Militar apreende arma, droga e estufa em Cambira

O Destacamento da Polícia Militar de Cambira, realizou uma importante operação resultando na apreensão de drogas, uma arma de fogo e outros materiais ilícitos.

Durante patrulhamento de rotina, nesta quinta-feira (2), a equipe avistou um veículo VW Santana, cujo proprietário já era alvo de denúncias por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Ao perceber a presença policial, o motorista tentou fugir, mas foi interceptado em frente à sua residência, na Rua Renato Nunes Miliati, em Cambira.

Após abordagem, foi realizada uma busca no veículo, onde foram encontrados 4,6 gramas de crack.

Durante o interrogatório, o suspeito confessou, que havia mais drogas em sua residência e diante disso, foi solicitado o apoio do Canil do 10º BPM, que localizou no interior da casa, uma caixa de papelão contendo 132 gramas de substância análoga à maconha, uma balança de precisão e uma estufa usada para o cultivo da droga.

Além disso, foram encontrados dois estojos deflagrados: um calibre .380 e outro calibre .38. Ao ser questionado sobre as munições, o suspeito inicialmente negou possuir armas, mas acabou confessando que uma pistola calibre .380 estava escondida em uma área de mata.

Com o apoio do cão, a arma foi localizada, contendo três munições intactas. O detido, juntamente com os objetos apreendidos, foi encaminhado à 17ª Subdivisão Policial de Apucarana, onde foi autuado em flagrante.

As informações são do Berimbau