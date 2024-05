PM prende indivíduo por tráfico e receptação em Bom Sucesso

A ocorrência foi registrada às 10h47 de quinta-feira na Rua Antonia Lucia Joaquina em Bom Sucesso.

Conforme a PM, após a Agência de Inteligência Local ser informada da ocorrência onde uma

motocicleta havia sido recuperada e o indivíduo preso na situação teria dito que a pessoa morador de Bom Sucesso seria quem receptaria a mmotocicleta em troca de uma dívida de drogas, por meio de ações de inteligência chegou-se no endereço onde seria residência de xxxx, que foi pedido apoio a equipe ROTAM de serviço para averiguação, sendo que ao visualizarem o suspeito em frente ao endereço, solicitaram abordagem para averiguação.

Ao perceber a aproximação da viatura correu para o quintal da residência e para os fundos do imóvel e pulou um muro lateral, o qual foi acompanhado e abordado.

Perguntado se havia algum ilícito na residência respondeu que não e que a equipe poderia realizar buscas no local.Após assinar o

termo de busca domiciliar a equipe localizou, em um dos quartos no guarda roupas, uma sacola plástica algumas porções de substância ANÁLOGA a maconha que posteriormente pesadas somou 76 gramas.

Também no quarto no fundo de uma gaveta foram encontradas duas embalagens plásticas contendo 47 cápsulas de cor branca com conteúdo aparentando ser substância ANÁLOGA a cocaína que pesou a quantia de 24,2 gramas.

O mesmo não soube especificar nome nem função da substância branca em questão. Também foi encontrado a quantia de setenta

e três reais, dois estojos de munição de calibre .38 deflagrados e uma BALANÇA de precisão.

Que nos fundos da residência em baixo de uma lona plástica foram encontradas diversas peças de motocicletas distintas, o que não apresentava uma justificativa para aquele material, com a suspeição do envolvimento do indivíduo com a receptação de motocicletas furtadas/roubadas foi decidido realizar o encaminhamento das peças.

Foram encontradas entre as peças de motos apreendidas, peças do modelo Honda CB 300,

mesmo da moto roubada em Itambé, que uma das bengalas apresenta um adesivo de manutenção mecânica. Foi feito contato com a vítima proprietária da moto roubada, que confirmou que levava a moto, nesta mesma oficina mecânica do adesivo, fato que corrobora com a suspeita da peça em questão ser de fato da moto roubada.

Outra evidencia seria uma trava guidão de uma Honda Biz, mesmo modelo do veículo roubado também na cidade de Itambé.

Diante do exposto foi dado voz de prisão ao homem pelos crimes de receptação e tráfico

de drogas, encaminhado juntamente com os objetos e entorpecentes apreendidos até a delegacia de Jandaia do Sul.