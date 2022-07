Piloto Jandaiense e campeão brasileiro de Kartcross 2022

O piloto Jefferson Patrick da Silva (Jeffão), acelerou e conquistou o título de campeão brasileiro de Velocidade Na Terra, categoria Kartcross. A vitória foi alcançada na segunda etapa do campeonato brasileiro, realizada no final de semana, no Autódromo Valdemar Fragnani, em Cordeirópolis-SP. A Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) é a responsável pela supervisão técnica e desportiva da competição.

Bastante emocionado na chegada ao pódio, Jefão disse que a disputa deste ano foi bastante acirrada, mas que a concentração e sorte o ajudaram. “Eu tive sorte e contei com a graça de Deus que me ajudou neste sonho. Larguei em sétimo lugar, consegui assumir a liderança e mantive. O segredo é pilotagem agressiva com calma. É fazer tudo consciente e com equilíbrio”, disparou.

Fonte 26 horas noticias