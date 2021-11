Piloto de Jandaia do Sul vence prova do paranaense de velocidade na Terra na categoria kartcross na cidade de Ponta Grossa.

Leandro Delalibera foi destaque no último domingo, dia 14 de novembro de 2021, onde com sua equipe conseguiu o primeiro lugar na corrida ficando com a liderança do campeonato.

Vários pilotos de outros estados participaram da competição e a final será no início do mês de Dezembro.

A prova desse final de semana ficou com o seguinte resultado entre os que marcaram pontos:

1 Leandro Delalibera

de Jandaia do sul PR

2 Rodrigo Meireles de

Pato Branco PR

3 Dair Abati de Joinville SC

4 Leandro Nogueira da cidade de Telêmaco Borba PR

5 Natan Tortuga da cidade de Curitiba PR