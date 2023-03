PF deflagra operação contra grupo que planejava matar Sergio Moro

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (22) a Operação Sequaz, que tem como objetivo desarticular um plano criado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) para sequestrar e matar servidores públicos e autoridades brasileiras, incluindo o ex-juiz e senador Sergio Moro e o promotor de Justiça Lincoln Gakiya. As investigações indicam que os ataques poderiam acontecer simultaneamente e que os principais suspeitos estão nos estados de São Paulo e Paraná. A operação conta com a participação de cerca de 120 agentes federais, e estão sendo cumpridos mandados de busca, apreensão e prisão em quatro estados e no Distrito Federal. Foram expedidos sete mandados de prisão preventiva, quatro mandados de prisão temporária e 24 mandados de busca e apreensão.